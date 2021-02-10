Евросоюз направит Украине 117 тыс. доз вакцины Pfizer и до 3,7 млн доз AstraZeneca

Евросоюз планирует организовать поставки вакцин от коронавируса компаний Pfizer и AstraZeneca на Украину, передает ТАСС.

Такое заявление сделал вице-председатель Еврокомиссии (ЕК) Валдис Домбровскис по итогам переговоров в Брюсселе с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.

По его словам, в рамках программы COVAX Украина получит 117 тыс. доз вакцины Pfizer в феврале и от 2,2 до 3,7 млн доз AstraZeneca в первой половине года.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что закупка российской вакцины от коронавируса «Спутник V» не планируется. В российском МИД объяснили позицию Зеленского «желанием угодить Западу».