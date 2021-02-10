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Общество. Новости

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Вакцина &laquo;Спутник V&raquo; (&laquo;Гам-КОВИД-Вак&raquo;) в пункте вакцинации от коронавируса в ГУМе в Москве, 18 января 2021 года Вакцина &laquo;Спутник V&raquo; (&laquo;Гам-КОВИД-Вак&raquo;) в пункте вакцинации от коронавируса в ГУМе в Москве, 18 января 2021 года

В Чехии заявили о готовности закупить «Спутник V»

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Чехия готова закупить российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», если ее одобрит Европейское агентство по лекарственным препаратам. Об этом заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, пишет ТАСС.

По его словам, необходимо отказаться от политики и подходить к вакцинации с точки зрения здоровья людей.

«Если Европейское агентство по лекарственным препаратам одобрит это, то мы должны быть готовы иметь возможность получить те количества, которые нам нужны, как можно раньше», — заявил Бабиш.

Ранее стало известно, что Сербия ведет переговоры по закупке «Спутника лайт».

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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