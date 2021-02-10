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Общество. Новости

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Эпидемиолог рассказал, кто чаще всего умирает от пневмонии

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Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов рассказал, кто чаще всего умирает от внебольничных пневмоний, передает РИА «Новости».

«96% летальных исходов приходятся на детей раннего возраста», — сказал он. Также специалист привел данные ВОЗ, согласно которым в 2019 году от пневмонии умерли около миллиона детей.

Горелов отметил, что к группам риска относятся дети до пятилетнего возраста, особенно до двух лет, а также беременные женщины в третьем семестре беременности.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко назвал средство против внебольничной пневмонии.

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