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Общество. Новости

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Въезд на территорию Среднеуральского женского монастыря в Свердловской области, захваченного бывшим священником, 17 июня 2020 года Въезд на территорию Среднеуральского женского монастыря в Свердловской области, захваченного бывшим священником, 17 июня 2020 года

Суд признал главный храм отца Сергия собственностью епархии

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Арбитражный суд Свердловской области признал храм «Спорительница хлебов» Среднеуральского женского монастыря собственностью Екатеринбургской епархии. Об этом сообщает Ura.ru с места событий.

Уточняется, что здание общей площадью 776,6 кв. м является частью одноименного монастырского комплекса женского монастыря в Среднеуральске. Храм был построен первым в обители.

Ранее духовник храма отец Сергий был отлучен от церкви и сейчас находится в СИЗО.

На этом же заседании суд запретил экс-схиигумену участвовать в судебных разбирательствах о судьбе построенной им обители.

Сергий оказался в центре внимания после того, как начал говорить в проповедях, что коронавирус — это «псевдопандемия», что россиян хотят поместить в «электронный лагерь Сатаны», «беззаконно сажают на самоизоляцию» и лишают «свободы и работы».

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