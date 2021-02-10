Суд приговорил еще к 11 годам колонии экс-замглавы УФСИН Петербурга за взятку

| Бернст Ю.

Суд приговорил еще к 11 годам колонии бывшего заместителя главы управления ФСИН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Сергея Мойсеенко за взятку в 710 млн руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города.

Суд также лишил Мойсеенко звания полковника внутренней службы.

Его признали виновным в получении взятки от предпринимателей, которые строили СИЗО «Кресты» в Санкт-Петербурге, за покровительство.

Ранее Мойсеенко уже был приговорен к 15 годам колонии по делу об убийстве сотрудника ФСИН. Итого в колонии Мойсеенко проведет 18 лет.