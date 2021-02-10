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Общество. Новости

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Верховный суд рассмотрит иск по отмене масочного режима

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Верховный суд России рассмотрит иск об отмене обязательного масочного режима. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на суд.

«Суд принял к производству административное исковое заявление о признании недействующим п.4.4 Санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции, утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 22.05.2020», — сообщили в суде.

В пункте речь идет о соблюдении социальной дистанции, а также мытье рук, использовании антисептиков, масках и перчатках.

Рассмотрение назначено на 1 апреля.

Ранее обязательный масочный режим отменили Чечня и Удмуртия.

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