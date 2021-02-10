В Чечне по-прежнему рекомендуется носить маски

Несмотря на отмену обязательного масочного режима, власти Чечни по-прежнему рекомендуют носить средства индивидуальной защиты. Об этом сообщил руководитель оперативного штаба по противодействию коронавирусу Магомед Даудов, пишет ТАСС.

По его словам, решение об отмене масочного режима было принято потому, что в регионе снижается заболеваемость коронавирусом и идет активная вакцинация населения.

«Мы все еще рекомендуем и приветствуем дальнейшее ношение масок жителями республики, однако теперь граждане не будут привлекаться к ответственности за отсутствие медицинской маски», — сказал Даудов.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров отменил обязательное ношение масок.