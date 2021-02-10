Эксперт спрогнозировала, когда в России отменят масочный режим

Масочный режим могут отменить, когда будут регистрироваться единичные заражения коронавирусом. Об этом сообщила замдиректора по клинической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева, пишет ТАСС.

«Я думаю, что когда у нас будут регистрироваться единичные случаи заболевания», — ответила она на вопрос о сроках отмены ограничений.

Плоскирева также призвала всех россиян продолжать носить маски и перчатки.

Ранее обязательный масочный режим был отменен в Чечне.

В мире с начала пандемии зарегистрировано более 107 млн заболевших, свыше 78,9 млн человек выздоровели, а более 2,3 млн пациентов умерли. В России выявили более 3,9 млн человек с COVID-19.