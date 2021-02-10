В Дагестане мужчина на похоронах обнаружил подмену тел своих детей на куклы

| Бернст Ю.

В Дагестане отец во время похорон своих детей обнаружил, что в погребальное покрывало завернуты куклы, передает РЕН ТВ.

По словам мужчины, в больнице в Ставрополе ему сообщили, что его новорожденные дети скончались. Тогда он привез младенцев в родное село, чтобы похоронить.

Когда отец вскрыл погребальное покрывало, он увидел, что там куклы.

Теперь мужчина надеется, что его дети могут быть живы.

По данным телеканала, в пресс-службе регионального МВД подтвердили факт инцидента, не приведя других подробностей. Правоохранительные органы начали проверку.