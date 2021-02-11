Адвокат Абызова признал, что собирался помочь в передаче взятки

Адвокат бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова Александр Вершинин признался, что собираться помочь в передаче взятки. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя защиты Алексея Кирсанова.

По его словам, Вершинин признал вину в обещании посредничества при передаче взятки в $300 тысяч. По версии следствия, адвокат собирался передать деньги от представителя криминального авторитета Василия Христофорова, чтобы последний смог избежать уголовного дела о тяжких преступлениях.

Данный эпизод не связан с уголовным делом против самого Абызова, указано в сообщении. Вершинин обвиняется по статье УК РФ о посредничестве во взяточничестве, в настоящее время он находится под домашним арестом.

В августе 2020 года СК России завершил расследование уголовного дела в отношении Абызова и предъявил ему и 11 его сообщникам окончательное обвинение в создании преступного сообщества, мошенничестве, легализации денежных средств, полученных в результате совершения преступления, коммерческом подкупе, незаконном участии в предпринимательской деятельности.

22 декабря суд продлил арест Абызова до марта.

Ранее стало известно, что суд взыскал с экс-министра более 32 млрд рублей.