Литва отказалась задерживать соратника Навального Леонида Волкова

Литва отказалась задерживать соратника и руководителя сети региональных штабов Алексея Навального Леонида Волкова, объявленного Россией в международный розыск, сообщает РИА «Новости».

«Использование международных инструментов для политически мотивированного преследования – неправильная практика», – цитирует министра внутренних дел Литвы Агне Билотайте агентство Associated Press.

10 февраля Басманный суд Москвы заочно арестовал Волкова. Он обвиняется в склонении несовершеннолетних к совершению противоправных действий в информационно-телекоммуникационных сетях. Он объявлен в межгосударственный розыск.