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Общество. Новости

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В Раде предрекли украинцам судьбу «кроликов» из-за отказа от вакцин из РФ

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Украину ждут негативные последствия отказа от российской вакцины от коронавируса нового типа, уверен депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива. Его слова приводит РИА «Новости».

По мнению депутата, Соединенные Штаты и Европа воспринимают Украину как страну третьего мира.

«Я не исключаю, что нам дадут вакцину, чтобы частично испробовать ее, мы же для них подопытные кролики, на которых ставят эксперименты», – заявил Кива.

Ранее правительство Украины запретило регистрировать в стране российские вакцины от коронавируса.

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