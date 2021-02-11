В Раде предрекли украинцам судьбу «кроликов» из-за отказа от вакцин из РФ

Украину ждут негативные последствия отказа от российской вакцины от коронавируса нового типа, уверен депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива. Его слова приводит РИА «Новости».

По мнению депутата, Соединенные Штаты и Европа воспринимают Украину как страну третьего мира.

«Я не исключаю, что нам дадут вакцину, чтобы частично испробовать ее, мы же для них подопытные кролики, на которых ставят эксперименты», – заявил Кива.

Ранее правительство Украины запретило регистрировать в стране российские вакцины от коронавируса.