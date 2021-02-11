Врач назвал неочевидные причины головной боли

Врач-ангионевролог, доктор медицинских наук Евгений Широков рассказал о неявных причинах головной боли.

По его словам, головные боли не всегда могут быть связаны с конкретным заболеванием, это может быть реакция организма на внешние факторы. Например, голова может разболеться в душном помещении, где мало кислорода, избыток углекислого газа и повышенная температура, что в совокупности приводит к сосудистым спазмам и повышению внутричерепного давления.

Другими причинами головной боли могут стать обезвоживание или малоподвижный образ жизни.

«Могут возникать раздражения нервных окончаний, это приводит к мышечному спазму, который приводит к нарушению венозного оттока. Это создает все условия для возникновения головной боли», — объяснил специалист в эфире телеканала «Россия 1».

Кроме того, Широков посоветовал не пропускать завтрак, так как его отсутствие может привести к головной боли.

Среди способов профилактики этого недуга врач выделил ежедневные прогулки как минимум по полчаса в день, прием теплого или прохладного душа, массаж головы, а также соблюдение режима дня.

Ранее врач специалист связал головные боли с резким изменением погоды.