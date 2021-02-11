Три четверти россиян назвали свою любовь взаимной

Три четверти россиян (74%) считают, что у них взаимная любовь, передает РИА «Новости» со ссылкой на результаты опроса ВЦИОМ.

«Абсолютное большинство россиян испытывают любовь к другим людям — 83%, и чувствуют себя любимыми – 84%», — говорится в исследовании.

Доля тех, кто не взаимно любит или любим составляет 17%.

При этом взаимную нелюбовь с другими людьми испытывают 5% опрошенных, не знают, любят ли других — 3%, еще 1% затруднились ответить о своих и чужих чувствах.

55% респондентов согласились с утверждением, что любовь к другим начинается с любви к себе, в 39% заявили, что любовь не должна быть направлена на себя.

Опрос проводился 7 февраля среди 1600 совершеннолетних россиян.

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