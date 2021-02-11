СК назвал предварительную причину смерти пяти человек в Подмосковье

Погибшие в строительном вагончике в Подмосковье рабочие могли отравиться угарным газом, признаков насильственной смерти нет. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на старшего помощника руководителя областного главка СК РФ Ольгу Врадий.

По данным следствия, тела пяти рабочих нашли утром 11 февраля в строительном вагончике в деревне Никольское Солнечногорского района. По предварительной информации, умершие занимались строительством дороги.

«Предположительно, смерть могла наступить в результате отравления угарным газом», — сказала Врадий.

Следователи начали проверку, на место выехала следственно-оперативная группа.

Ранее источник в экстренных службах также называл причиной смерти рабочих отравление угарным газом.