В России планируют увеличить доступность раздельного сбора мусора

Правительство планирует в 2021 году увеличить доступность раздельного сбора мусора для жителей России в 1,6 раза — с 26% до 42%. Соответствующая цель указана в проекте перечня ключевых показателей эффективности деятельности Российского экологического оператора — куратора мусорной реформы. Об этом пишет РБК.

По данным издания, документ с поставленными целями должен утвердить наблюдательный совет компании во главе с вице-премьером Викторией Абрамченко.

Как отмечает представитель РЭО, ключевые показатели оператора на 2021 год были разработаны, однако еще еще не утверждены. «Мы оцениваем их как выполнимые», — подчеркнул он.

На декабрь 2020 года частично раздельный сбор мусора был внедрен в 71 из 85 регионов России. Наиболее широко такая услуга предоставлена в Москве, Подмосковье, Республике Коми, Псковской, Вологодской, Костромской и Ярославской областях. В настоящий момент в России установлено 92 тыс. баков для раздельного мусора, для полного обеспечения страны возможностью разделять мусор (на смешанный и содержащий вторсырье) необходимо около 420 тыс. контейнеров стоимостью 5,2 млрд руб.

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