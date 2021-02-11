В Москве выявлено еще 2 040 случаев заражения COVID-19

В Москве за сутки положительный результат анализов на коронавирус получили 2 040 человек, передает оперштаб.

При этом всего за время пандемии выявлено более 905,5 тыс. случаев заражения коронавирусом.

Кроме того, от заболевания излечились 3 558 граждан, а госпитализации подверглись 807 заболевших.

Число летальных исходов возросло на 61 пациента.

Ранее в России выявили 15 038 новых случаев коронавируса.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано более 107,8 млн заболевших, свыше 79,8 млн человек выздоровели, а более 2,3 млн пациентов умерли. В России выявили более 4 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».