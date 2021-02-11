Ретейлеры опровергли данные о проблемах с поставками бананов

Представители крупных торговых сетей в России прокомментировали данные о проблемах с поставками бананов в Россию из-за проблем с неурожаем в Эквадоре. Об этом сообщает ТАСС.

Ретейлеры отметили, что не испытывают таких трудностей. Кроме того, в магазинах, по их словам, не зафиксирован рост цен на бананы.

«Собственные импортные поставки бананов стабильны, так как Х5 сотрудничает сразу с пулом различных производителей», — рассказали в X5 Retail Group.

Там также добавили, что изменений стоимости также удалось бы избежать «за счет развития инструментов собственного импорта».

В сети магазинов «Магнит» подчеркнули, что поставки бананов в 2021 году будут осуществлены согласно плану.

Ранее «Коммерсантъ» рассказал, что российские ретейлеры столкнулись с трудностями в поставках бананов со стороны Эквадора.