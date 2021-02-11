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Общество. Новости

Запад постоянно пытается ослабить Россию самыми грязными способами, считает сенатор Долгов

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Член Совета Федерации Константин Долгов в разговоре с «Газетой.Ru» объяснил предпосылки антироссийской направленности политики Запада.

«Политика сдерживания в отношении России никогда не прекращалась — и в 1990-х, и в конце 1980-х была сначала политика развала СССР, что сработало к сожалению. Нас лишили серьезного оборонного потенциала, вспомнить тот же ДРСМД, который заключили на кабальных условиях для Советского Союза. Тогдашнее руководство пошло на заключение этого договора на ущербных и невыгодных для нашей страны условиях — новейшие системы вооружения были уничтожены без серьезного встречного движения со стороны американцев. Мы уничтожили «Оку», не имевшую аналогов ракету — а американцы уничтожили старые «Першинги», которые и так нужно было менять», — начал сенатор.

Он напомнил, что использовался и подкуп, и идеологическое воздействие, и расшатывание изнутри. 

«Сейчас мы видим новую инкарнацию такой политики Запада, но методы те же. Бьют по консолидации общества и президенту — мощнейшему объединяющему фактору. Рейтинг в 65% не снился ни одному из западных лидеров. Пытаются подорвать доверие власти, отсюда последние попытки — откровенно фейковый фильм про мифический дворец, например. Так какие-то фотошопы, кадры из других дворцов, черногорский герб на воротах особо радует — видимо, авторы российского герба не знают», — полагает Долгов.

По словам сенатора, Алексей Навальный используется Западом. 

«Слабенькие агенты влияния, но других нет. Почему это происходит? Потому что страна активно развивается. Падение экономики из-за пандемии гораздо меньше, чем в западных странах. Есть прорывы мирового уровня в цифровой сфере, особенно в системе госуправления, налоговой службы. Системы вооружений новейшие без аналогов в мире вводятся в строй. Американцы и европейцы пытаются Россию догнать в этих сферах — технологии, фундаментальной науки, вакцина та же самая. Наша страна готова первой и единственной в мире привить всех граждан. В тех же Штатах и Европе вакцин нет, стоят колоссальные очереди, люди месяцами ждут вакцину и не могут получить. Достижения мозолят глаза определенным кругам на Западе», — убежден он. 

Попытки ослабить Россию западные страны предпринимают самые разные. «Те же санкции — для них повод всегда найдется. Их надо им держать постоянно и усиливать, идет попытка подорвать технологические цепочки и экономический потенциал, вызвать недовольство населения. Ни к какому Крыму или Навальному это не имеет отношения!», — добавил он.

Главная задача санкций, считает Долгов — недобросовестная конкуренция, о чем неоднократно говорил президент. 

«Запад хочет ослабить нас и бьет по президенту. На это выделяются деньги, их задача — снизить доверие к главе государства и раскачать ситуацию в стране. <...> Вся политика Запада, направленная против нас, просчитывалась легко, особенно в последние годы. Но наше развитие остановить нельзя, как бы они ни пытались посеять межнациональную рознь, ослабить экономику и государство. Попытки эти однозначно будут продолжаться. Это попытки не только идеологического сдерживания, но и попытки убить серьезного конкурента. Идет нечистоплотная игра — посмотрите что происходит на мировых рынках оружия, санкции в отношении нашего ОПК. Потому что по многим позициям мы впереди американцев и европейцев. Но мы к этой конкурентной борьбе готовы. Может быть, здесь экономики и больше, чем идеологии и политики. Но есть в этой ситуации и первое, и второе, и третье», — подчеркнул член Совфеда

Нам в ответ на это надо развивать потенциал регионов, заниматься государственным строительством, находить источники для развития, считает он. Извне у Запада сделать ничего не удастся, вот поэтому «они пытаются изнутри». 

«Вся наша история — это попытки Запада нас сдержать. Давать ответ надо — укреплять страну во всех отношениях», — резюмировал он.

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