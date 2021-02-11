В Москве три школьницы попытались одновременно совершить самоубийство

В Москве три школьницы попытались покончить с собой, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного департамента труда и социальной защиты населения.

Ранее в СМИ появилась информация, что три 13-летние девочки одновременно попытались совершить самоубийство, их удалось спасти. Школьницы находятся в тяжелом состоянии.

«В СМИ появились сообщения о школьницах, которые причинили вред своему здоровью. В обстоятельствах произошедшего разбираются правоохранительные органы», — сообщили в пресс-службе департамента. Там добавили, что девочки госпитализированы, им оказывается необходимая медпомощь.

В ближайшее время семьи детей навестят сотрудники соцзащиты и предложат необходимую помощь, в том числе психологическую.

Ранее в Петербурге школьницы создали «группу смерти» и решили покончить с собой.