Жительница Дагестана объяснила, почему подложила мужу кукол на похоронах

Жена 33-летнего Дауда Даудова из Дагестана, который обнаружил вместо тел новорожденных детей на похоронах кукол, рассказала, что симулировала беременность с самого начала.

«Я видела, как обрадовался мой супруг, когда узнал, что я беременна, поэтому не хотела его огорчать, сообщив, что не беременна», -‑ сказала женщина во время дачи показаний, отметив, что симулировала беременность, обманывая родственников.

Полный текст показаний женщины опубликован на странице губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова в Instagram. Глава региона добавил, что теперь это дело семьи и правоохранительных органов.

33-летний житель Дагестана Дауд Даудов обвинил врачей перинатального центра Ставрополя в подмене его новорожденных детей на кукол. В соцсетях появилось видео с похорон, где мужчина показывает игрушки в пеленках. Однако позже выяснилось, что супруга Даудова девять месяцев имитировала беременность, чтобы сохранить брак.