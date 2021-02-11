Песков заверил, что встреча Путина с главредами СМИ не связана с незаконными акциями

Встреча российского президента Владимира Путина с главными редакторами российских СМИ не связана с незаконными акциями. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет РИА «Новости».

«Никакой связи с незаконными акциями здесь нет. Встречи этой не было целый год», — сказал Песков.

Он подчеркнул, что в прошлом году встреча не проводилась, поэтому в настоящий момент использовали любую возможность, в том числе формат видеосвязи.

Пресс-секретарь добавил, что «обилие событий в минувшем году и стремительно развивающиеся события в этом году, конечно, стали хорошей палитрой» для обсуждения на встрече.

Ранее в Кремле выразили сожаление об утечке деталей встречи Путина с главредами СМИ.