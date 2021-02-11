«Ъ»: Путин может привиться от коронавируса к осени

Президент России Владимир Путин допустил, что к осени привьется российской вакциной от коронавируса «Спутник V». Об этом пишет «Коммерсантъ».

По словам специального корреспондента издания Андрея Колесникова, об этом глава государства заявил на встрече с главными редакторами СМИ.

Сообщается, что Путин не будет «обезьянничать» и делать прививку на камеру. Глава государства отметил, что привиться ему необходимо, потому что осенью запланировано много поездок.

Ранее Путин назвал Россию единственной страной с тремя вакцинами от коронавируса.

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».