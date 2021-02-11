Российский маньяк сбежал из тюрьмы на Кипре

Бывший алтайский следователь, имеющий несколько судимостей за изнасилования, Александр Сатлаев сбежал из тюрьмы Никосии на Кипре. Об этом сообщил портал Trskinfo.

Как пишет издание, мужчина спрятался в люке технического помещения около выезда из тюрьмы, дождался, когда откроются ворота и вышел за территорию тюрьмы.

В настоящий момент Сатлаева разыскивают полицейские и военные. Сбежавшего засняли видеокамеры, когда он шел по району Богаз.

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