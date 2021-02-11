Соболь обвинили в нарушении неприкосновенности жилища

Юристу Фонда борьбы с коррупцией (организация включена Минюстом в список иноагентов) (ФБК, признан в РФ иностранным агентом) Любви Соболь предъявлено обвинение по делу о нарушении неприкосновенности жилища. Об этом говорится в ее Twitter.

«Сегодня Соболь предъявили обвинение по ч.2 статьи 139 УК РФ (нарушение неприкосновенности жилища, совершенное с применением насилия или с угрозой его применения)», — говорится в сообщении.

Как сообщает «Интерфакс», представитель столичного главка СК Юлия Иванова заявила, что 21 декабря группа лиц, «среди которых была Соболь, неоднократно пыталась проникнуть в квартиру пожилой женщины, расположенную в доме в Восточном округе столицы, незаконно используя форму сотрудников Роспотребнадзора».

Ранее Соболь предъявили обвинение в нарушении санитарных норм.