В Госдуме высказались о сообщениях о подготовке терактов в России

Депутат Госдумы Николай Рыжак заявил, что нельзя игнорировать информацию о том, что террористы организации «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещена в России) готовят теракты, передает «Дума ТВ».

Депутат призвал отнестись к этой информации со всей серьезностью и не игнорировать ее.

«Бдительность должны проявлять и простые граждане, и, конечно же, спецслужбы, призванные бороться с терроризмом», — передает «Дума ТВ».

Ранее СМИ писали, что боевики готовятся совершить теракты. По имеющимся данным, взрывы должны были быть произведены во время массовых акций.