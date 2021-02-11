Россиян предупредили о холодном марте

Март в нескольких регионах России будет холодным, сообщила завлабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина. Об этом пишет «RG.ru».

Холода сохранятся в Архангельской, Волгоградской и Ростовской областях, а также в Краснодарском и Ставропольском краях, Коми, Ненецком автономном округе и на Северном Кавказе. Кроме того, низкие температуры будут наблюдаться на Камчатке, несмотря на теплую погоду в других регионах на Дальнем Востоке. В Сибири будет тепло, а на Урале — в пределах нормы.

Москвичей тепло не ожидает: среднемесячная температура в марте обычно составляет -2,2°C.

«Это совсем не весенний месяц для средней полосы. Только 27 марта среднесуточная температура будет равняться нулю», — сказала Паршина.

Ранее москвичам пообещали потепление в День всех влюбленных.