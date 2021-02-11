Глава Центра им. Рогачева: фонд «Круг добра» закупит препараты от спинальной мышечной атрофии

В ходе своего первого заседания попечительский совет фонда «Круг добра» одобрил закупку лекарств от спинальной мышечной атрофии (СМА), которые были предложены экспертным советом, рассказал «Газете.Ru» президент ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева» Александр Румянцев.

«Итоги заседания экспертного совета оцениваю положительно. Заседание было посвящено СМА, инициатива лечения от которой и была отправной точкой для создания Фонда. Была одобрена закупка «Нусинерсена», «Рисдиплама» и «Золгенсма», — сообщил профессор.

По его словам, все остальные заболевания и препараты, о которых указывается в письмах пациентских и общественных организаций, а также НКО, будут рассматриваться на следующих заседаниях.