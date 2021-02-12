| Бернст Ю.

Очередное похолодание начнется в центре Европейской России в воскресенье, 14 февраля, передает РИА «Новости» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

Он рассказал, что уже в ночь на воскресенье в Москве и области будет -16-21°С, дневные температуры достигнут -10-15°С.

В понедельник ночные температуры опустятся до -18-23°С, дневные температуры составят -11-16°С.

Во вторник ожидается -21-26 °С ночью и 15-16 °С днем.

До конца рабочей недели температура будет ниже многолетних значений, отметил метеоролог.