США готовы вакцинировать 300 млн американцев к концу июля

| Бернст Ю.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что Штаты готовы вакцинировать от коронавируса 300 миллионов американцев к концу июля, передает РИА «Новости».

Байден не уточнил, удастся ли за это время вакцинировать 300 миллионов человек двумя дозами или только одной.

В США одобрены вакцины Pfizer и Moderna. Они предполагают вакцинацию двумя дозами.

Население США составляет около 330 миллионов человек.

РФ стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». Позже Новосибирский центр «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона».