Треть россиян планируют делать подарки на 14 февраля

| Бернст Ю.

Треть россиян планируют делать подарки на День всех влюбленных, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование компании IDF Eurasia.

Большинство из тех, кто собирается дарить подарки, готовы потратить на них до 1 тыс. руб. Так ответили 41% респондентов.

Потратить 1-2 тыс. руб. готовы 28% опрошенных, 2-3 тыс. руб. — 16%, на траты более 3 тыс. руб. ориентируются только 10% опрошенных.

Опрос также показал, что основная масса россиян, которые считают 14 февраля праздником, это люди в возрасте до 35 лет.

Ранее были названы самые популярные подарки на 23 февраля и 8 марта в России.