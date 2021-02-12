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Общество. Новости

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Треть россиян планируют делать подарки на 14 февраля

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Треть россиян планируют делать подарки на День всех влюбленных, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование компании IDF Eurasia.

Большинство из тех, кто собирается дарить подарки, готовы потратить на них до 1 тыс. руб. Так ответили 41% респондентов.

Потратить 1-2 тыс. руб. готовы 28% опрошенных, 2-3 тыс. руб. — 16%, на траты более 3 тыс. руб. ориентируются только 10% опрошенных.

Опрос также показал, что основная масса россиян, которые считают 14 февраля праздником, это люди в возрасте до 35 лет.

Ранее были названы самые популярные подарки на 23 февраля и 8 марта в России.

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