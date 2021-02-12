Впервые в РФ дело против чиновника о смерти из-за нападения собак дойдет до суда

| Бернст Ю.

Впервые в России возбужденное против чиновника уголовное дело о нападении бродячих собак на человека дойдет до суда, сообщается на сайте СК по Красноярскому краю и Хакасии.

Уточняется, что завершено расследование уголовного дела о халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух и более лиц, в отношении главы управления дорог благоустройства и инфраструктуры администрации Красноярска Евгения Петрюка.

По версии следствия, небрежное отношение обвиняемого к службе привело к бесконтрольному увеличению количества бродячих собак в городе. В результате погибли четыре человека, а также причинен вред здоровью средней степени тяжести двум гражданам, в том числе малолетнему мальчику.

В начале 2020 года стало известно о нападениях собачьих стай на людей в различных районах Красноярска. Последние громкие случаи произошли в феврале 2020 года в Кировском районе, где были обнаружены тела женщины и мужчины со следами собачьих укусов. После этого в ряде районов города из-за данной проблемы вводился режим ЧС. В результате было возбуждено уголовное дело в отношении Петрюка. Он был арестован.

В декабре в Красноярске госпитализировали 9-летнюю девочку после нападения на нее бродячих собак.