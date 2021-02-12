ТАСС: каждый 50-й житель Земли уже вакцинировался от COVID-19

Общее число вакцинировавшихся от коронавирусной инфекции в мире превысило 159,3 млн, что составляет более 2% населения планеты (от 7 млрд 795 млн). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственные подсчеты.

Отмечается, что за последнюю неделю в среднем прививаются около 6 млн человек в сутки. По состоянию на 3 февраля число вакцинированных превысило число заболевших. В общей сложности с появления COVID-19 в мире заразились 107,8 млн человек, более 2,3 млн из них скончались.

Больше всего прививок получили жители США — 48 млн человек. На второй позиции оказался Китай, там вакцинировались более 40 млн человек. В Великобритании препарат от коронавируса получили около 14,1 млн человек.

По словам замдиректора по научной работе Центра им. Гамалеи, в России уже 2,2 млн граждан привились первым компонентом вакцины «Спутник V». Всего в РФ коронавирусная инфекция выявлена у 4 027 748 человек, умерли 78 687.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.

Накануне, 11 февраля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о недопустимости использования принципа кнута и пряника для стимулирования вакцинации от коронавируса среди россиян.