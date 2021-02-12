Инфекционист заявил о риске новой волны COVID-19 в России

Врач-инфекционист Евгений Тимаков предупредил, что всплеск заболеваемости коронавирусом нового типа в России, возможно, будет наблюдаться в середине апреля, передает РИА «Новости».

По его словам, преждевременное послабление ограничений по COVID-19 в стране «грозит большим всплеском заболеваемости».

Специалист отметил, что скоро будет конец зимы, иммунитет у всего населения снизится, «начнутся весенние ОРВИ, весенний авитаминоз», а также определенное депрессивное состояние, которое связано как с ограничительными мероприятиями, так и с экономической ситуацией. Кроме того, как указал доктор, сыграет роль отсутствие солнца.

«Иммунитет снизится, люди будут больше подвержены заболеванию. Соответственно, вирус даже в небольшой дозе сможет их заразить», — сказал Тимаков.

Ранее эксперт рассказал, когда третья волна коронавируса придет в Россию.