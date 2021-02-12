В супермаркете во Владикавказе произошел взрыв из-за утечки газа

Утром в пятницу в супермаркете во Владикавказе произошел мощный взрыв, передает РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы.

Как сообщил собеседник агентства, взрыв случился в супермаркете на улице Гагкаева. По его словам, в подвале были кислородные баллоны.

Представитель экстренных служб рассказал, что одноэтажное здание магазина было разрушено полностью. Как уточнил ТАСС источник в правоохранительных органах предварительной причиной стал взрыв газовоздушной смеси, приведший к полному обрушению здания.

Начальник ГУМЧС по Северной Осетии Александр Хоружий сообщил РИА «Новости», что подтвержденных данных о наличии пострадавших в результате взрыва во Владикавказе в настоящий момент нет.