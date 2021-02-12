Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

Общество. Новости

close
Охранник разрушенного торгового центра Зураб Засеев, выживший после взрыва Охранник разрушенного торгового центра Зураб Засеев, выживший после взрыва

Выживший охранник супермаркета во Владикавказе раскрыл подробности взрыва

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Охранник, которому удалось выжить при мощном взрыве в супермаркете во Владикавказе, рассказал о случившемся. Его слова приводит РИА «Новости».

Он сообщил, что работал ночью в этом здании и под утро заснул. Мужчина указал, что в момент взрыва проснулся и сумел выбраться из-под завалов.

По словам охранника, в здании не мог еще кто-то находиться.

Мужчина также добавил, что его состояние «нормальное».

Утром в пятницу, 12 февраля, во владикавказском супермаркете на улице Гагкаева произошел мощный взрыв, который привел к полному разрушению здания. Из-под завалов здания извлекли живого охранника. Данные по пострадавшим уточняются.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.