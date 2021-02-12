«Дни влюбленных в историю» пройдут в исторических парках по всей стране

В грядущее воскресенье по всему миру традиционно отметят День всех влюбленных.

Сотрудники 23 исторических парков решили придать празднику другое звучание и подготовили обширную программу для тех, кто влюблен в историю своей Родины. Тематические экскурсии, творческие встречи и открытия новых экспозиций пройдут в исторических парках по всей стране в эти выходные.

13 февраля 2021 года Якутский парк приглашает горожан присоединиться к праздничным мероприятиям, посвященным празднованию Дня родного языка и письменности. Якутский язык — один из древнейших, сложных и богатых языков мира, признанный ЮНЕСКО шедевром устного и нематериального наследия человечества. В историческом парке Якутии пройдут различные мероприятия, посвященные сохранению и развитию родного языка.

В грядущие выходные исторические парки в Омске, Саратове и Новосибирске проведут мероприятия, посвящённые Дню окончательного вывода войск СССР с территории Афганистана.

13 февраля в Омском историческом парке пройдут тематические экскурсии «Россия в локальных войнах».

Во время экскурсии посетителей познакомят с основными событиями военных конфликтов второй половины XX века, расскажут о героях и их подвигах в горячих сражениях Холодной войны. 13 и 14 февраля вход на все экспозиции исторического парка для участников локальных войн и членов их семей бесплатный.

В преддверии 32-й годовщины вывода войск из Афганистана 13 февраля в историческом парке Новосибирска откроется «Фестиваль мужества», посвященный героям нашего времени – людям отважных профессий в самых разных сферах жизни – спасателям, спортсменам, военнослужащим и многим другим. Для посетителей запланированы встречи с ветеранами боевых действий, показательные выступления самбистов и выставка специального военного оборудования, мастер-классы по радиосвязи.

Для жителей Ростова-на-Дону 14 февраля в первую очередь с освобождением города от немецко-фашистских захватчиков. У Ростова-на-Дону нелегкая военная судьба. В рамках подготовки к празднованию 78-й годовщины второго освобождения Ростова-на-Дону в историческом парке «Россия-Моя история» пройдут бесплатные вечерние экскурсии «Великая Отечественная война на Дону».

Новые интерактивные экскурсии пройдут впервые пройдут в эти выходные в Краснодарском парке. Впервые посетители парка смогут увидеть мультимедийную выставку, посвященную освобождению Краснодара от немецко-фашистских захватчиков «Мы в суровых сраженьях тебя отстояли…». Выставка включает воспоминания ветеранов, уникальные документы, редкие фотографии в формате мультимедиа и кадры военной хроники.

13 февраля в рамках проходящей выставки «Память и Слава», посвященной Великой Отечественной войне, состоится творческая встреча с художницей Натальей Шевченко.

В «Россия-Моя история» на Урале создали методический сборник для учителей истории.

Новое пособие поможет провести более 30 тематических уроков в мультимедийном историческом парке на базе самых современных цифровых носителей. Сборник материалов стал первым подобным крупным изданием Ассоциации и открывает новые возможности для подхода к преподаванию истории.