МВД сообщило об отсутствии пострадавших при взрыве во Владикавказе

При взрыве в супермаркете во Владикавказе никто не пострадал. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на МВД по по Республике Северная Осетия — Алания.

В ведомстве констатировали, что случилось обрушение здания. Как отметили в министерстве, в результате ЧП возгорания нет.

«Пострадавших нет», — указано в сообщении.

Утром в пятницу, 12 февраля, во владикавказском супермаркете на улице Гагкаева произошел мощный взрыв, который привел к полному разрушению здания. Из-под завалов здания достали живого охранника.