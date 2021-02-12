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Общество. Новости

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Охранник разрушенного торгового центра Зураб Засеев, выживший после взрыва Охранник разрушенного торгового центра Зураб Засеев, выживший после взрыва
Сотрудники МЧС во время разбора завалов на месте обрушения после взрыва торгового центра, 12 февраля 2021 года Сотрудники МЧС во время разбора завалов на месте обрушения после взрыва торгового центра, 12 февраля 2021 года
Сотрудники МЧС России разбирают завалы на месте взрыва в супермаркете на улице Гагкаева во Владикавказе, 12 февраля 2021 года Сотрудники МЧС России разбирают завалы на месте взрыва в супермаркете на улице Гагкаева во Владикавказе, 12 февраля 2021 года
Сотрудники МЧС во время разбора завалов на месте обрушения после взрыва торгового центра, 12 февраля 2021 года Сотрудники МЧС во время разбора завалов на месте обрушения после взрыва торгового центра, 12 февраля 2021 года
Сотрудники МЧС России разбирают завалы на месте взрыва в супермаркете на улице Гагкаева во Владикавказе, 12 февраля 2021 года Сотрудники МЧС России разбирают завалы на месте взрыва в супермаркете на улице Гагкаева во Владикавказе, 12 февраля 2021 года
Сотрудники МЧС России разбирают завалы на месте взрыва в супермаркете на улице Гагкаева во Владикавказе, 12 февраля 2021 года Сотрудники МЧС России разбирают завалы на месте взрыва в супермаркете на улице Гагкаева во Владикавказе, 12 февраля 2021 года
Во время разбора завалов на месте обрушения после взрыва торгового центра, 12 февраля 2021 года Во время разбора завалов на месте обрушения после взрыва торгового центра, 12 февраля 2021 года
Так выглядел торговый центр до взрыва Так выглядел торговый центр до взрыва

МВД сообщило об отсутствии пострадавших при взрыве во Владикавказе

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При взрыве в супермаркете во Владикавказе никто не пострадал. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на МВД по по Республике Северная Осетия — Алания.

В ведомстве констатировали, что случилось обрушение здания. Как отметили в министерстве, в результате ЧП возгорания нет.

«Пострадавших нет», — указано в сообщении.

Утром в пятницу, 12 февраля, во владикавказском супермаркете на улице Гагкаева произошел мощный взрыв, который привел к полному разрушению здания. Из-под завалов здания достали живого охранника.

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