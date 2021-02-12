Путин поздравил буддистов РФ с Новым годом по лунному календарю

Президент России Владимир Путин поздравил российских буддистов с наступлением Нового года по лунному календарю. Соответствующая телеграмма была опубликована в пятницу, 12 февраля, на сайте Кремля.

Как отметил глава государства, «этот замечательный праздник, который на протяжении столетий широко и торжественно отмечают представители разных народов» России, «символизирует пробуждение природы, наполняет сердца людей радостью и надеждой, вдохновляет на добрые дела».

Путин подчеркнул, что российские буддисты передают из поколения в поколение традиции предков, бережно их храня. При этом «своими самобытными, содержательными просветительскими, благотворительными инициативами» буддийская община России «обогащает культурную, общественную жизнь нашего многонационального Отечества», добавил российский лидер.

Он также пожелал российским буддистам счастья, здоровья и благополучия.

Ранее сообщалось, что в России открылась самая большая в Европе статуя Будды.