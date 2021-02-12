NYP: псевдомиллионерша Сорокин освобождена из американской тюрьмы

Светская мошенница Анна Сорокин, представлявшаяся богеме Нью-Йорка богатой наследницей и приговоренная в 2019 году к заключению по обвинению в мошенничестве, освобождена из тюрьмы. Об этом сообщат издание New York Post.

Отмечается, что на слушании по условно-досрочному освобождению в октябре 2020 года женщина получила «освобождение за заслуги», за хорошую дисциплину и участие в тюремных программах, благодаря чему ее освободили досрочно. Во время тех слушаний Сорокин принесла извинения за содеянное и заявила, что после освобождения она планирует жить с другом. Однако, по данным NYP, вероятно, что ее депортируют в Германию.

Анна Сорокин была задержана полицией Нью-Йорка в октябре 2017 года: ее обвинили в краже примерно $300 тыс. и попытке похитить $22 млн. Как оказалось, она рассказывала, влиятельным друзьям, будто унаследовала состояние примерно в $60 млн от немецких родителей и пыталась взять в кредит у одного из частных банков $22 млн, который позволил бы ей открыть в Нью-Йорке арт-пространство.

В реальности Анна Сорокин является дочерью выходцев из России, эмигрировавших в Германию. В ФРГ Сорокин жила до 16 лет, а потом уехала в Лондон учиться в колледже Святого Мартина. В 2016 году она приехала в США, где начала знакомиться с представителями нью-йоркского высшего общества. Она останавливалась в отелях в районе Сохо (богемный район в Нью-Йорке), ужинала в дорогих ресторанах, на частных самолетах ездила в Венецию или на Ибицу. А платили за это богатые друзья, которым она обещала вернуть деньги, но «забывала» об этом.

Обман раскрылся, когда Сорокин попыталась взять вышеназванный кредит. Заполняя бумаги, она не указала номера телефонов семейных финансовых менеджеров. Заявление вызвало сомнения у банковских служащих — тогда Анной заинтересовалась полиция.