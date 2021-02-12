Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

Общество. Новости

close

Делегатам Всебелорусского собрания предложили выпить по сто грамм водки

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Делегатам Всебелорусского народного собрания во второй день форума предложили выпить по 100 грамм водки, передает РИА «Новости».

Как сообщается, на форуме для них два дня подряд накрывали столы. При этом в первый день мероприятия алкогольных напитков на столах не было.

Отмечается, что делегатам также предлагается отметить заключительный день форума красным и белым вином и различными закусками.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Всебелорусское народное собрание не станет менять конституцию республики.

28 декабря он подписал указ о созыве Всебелорусского народного собрания (ВНС) 11-12 февраля 2021 года в Минске.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.