В Подмосковье обнаружили краску, из-за которой местные собаки стали зелеными

Ветеринары Минсельхоза Московской области проверили бездомных собак, которые, испачкавшись в краске, стали зелеными, и нашли мешки с краской. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исполняющего обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.

«Ветеринарные специалисты министерства выехали с проверкой по факту обнаружения в Подмосковье собак со странной окраской шерсти.

По его словам, специалисты обнаружили животных в Подольске на улице Плещеевская, вблизи дома №35.

«После обследования местности, в 200 метрах от нахождения собак был найден заброшенный хозяйственный блок. В хозблоке лежат мешки с сухой зеленой краской. Собаки спят в этом хозблоке рядом с мешками и на них», — рассказал Воскресенский.

Он отметил, что у всех собак есть бирки, они «не агрессивные» и «очень дружелюбные».