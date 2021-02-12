Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

Общество. Новости

close
Голубая собака возле завода &laquo;Оргстекло&raquo; в городе Дзержинск Нижегородской области Голубая собака возле завода &laquo;Оргстекло&raquo; в городе Дзержинск Нижегородской области

В Подмосковье обнаружили краску, из-за которой местные собаки стали зелеными

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Ветеринары Минсельхоза Московской области проверили бездомных собак, которые, испачкавшись в краске, стали зелеными, и нашли мешки с краской. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исполняющего обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.

«Ветеринарные специалисты министерства выехали с проверкой по факту обнаружения в Подмосковье собак со странной окраской шерсти.

По его словам, специалисты обнаружили животных в Подольске на улице Плещеевская, вблизи дома №35.

«После обследования местности, в 200 метрах от нахождения собак был найден заброшенный хозяйственный блок. В хозблоке лежат мешки с сухой зеленой краской. Собаки спят в этом хозблоке рядом с мешками и на них», — рассказал Воскресенский.

Он отметил, что у всех собак есть бирки, они «не агрессивные» и «очень дружелюбные».

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.