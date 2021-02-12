Сретенские морозы до -27 °C ожидаются в Москве на следующей неделе

Сретенские морозы до -27°C ночью ожидаются в Москве на предстоящей неделе (15–21 февраля). Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главного специалиста Московского метеобюро Татьяну Позднякову.

По ее словам, в эти дни погода будет облачная с прояснениями, без существенных осадков.

В ночь на 15 февраля в столице ожидается -18-20°C, в Подмосковье — до -23°C. Днем столбики термометра поднимутся до -14-16°C.

В ночное время 16 и 17 февраля в Москве будет порядка -24°C, днем — -18-19°C. По словам синоптика, температура воздуха будет существенно ниже климатической нормы на 14 градусов.

«Не исключено, что это будет самая крупная отрицательная аномалия температуры воздуха за весь зимний сезон. Может, и температура воздуха будет экстремально низкой», — сказала Позднякова.

Она также добавила, что в понедельник, 15 февраля, православные христиане отмечают праздник Сретение Господне, поэтому такие морозы называются сретенскими.

Ранее сообщалось, что больше всего снега в Москве выпадет 12 февраля.