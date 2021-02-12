В Москве пробки достигли 9 баллов

Вечером в пятницу, 12 февраля, пробки в Москве достигли 9 баллов, гласят данные сервиса «Яндекс.Карты».

В настоящее время движение затруднено внутри Садового кольца. Также оно осложнено на центральных набережных столицы, в частности, на Кремлевской, Софийской, Москворецкой, Устьинской и других.

Пробки фиксируются и на Бульварном кольце, Большом Каменном мосту, Боровицкой площади, Моховой улице, Театральном проезде, Лубянской площади, Лубянском проезде, а также на Новом Арбате, Пятницкой улице.

Кроме того, на Садовом кольце есть заторы на северном, северо-западном и северо-восточном направлениях на внешней стороне, и на юге, юго-востоке, юго-западе, а также на востоке и западе на внутреннем направлении.

Проблемы с движением есть и на некоторых участках МКАД.