Суд отклонил более 20 вопросов Навального по делу о клевете на ветерана

Судья отклонила более 20 вопросов Алексея Навального и его адвокатов по делу о клевете на ветерана Игната Артеменко, сообщает РИА «Новости».

Вопросы были заданы свидетелю Алексею Лукину, подавшему заявление в Следственный комитет о высказывании в адрес ветерана. В ходе заседания Навальный интересовался политическими взглядами свидетеля и его мнением о свободе слова в сети, судья сочла вопросы не относящимся к делу.

Кроме того, как не имеющие отношения к делу были отклонены вопросы адвокатов о том, понимает ли Лукин разницу между клеветой и оценочным суждением.

12 февраля в Бабушкинском суде Москвы проходит заседание, на котором рассматривают уголовное дело о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко.

По данным гособвинения, 2 июня 2020 года Навальный в соцсетях опубликовал видеоролик, где ветеран ВОВ Игнат Артеменко поддерживал внесение изменений в Конституцию России. Под этим видео блогер оставил комментарии, «носящие заведомо ложный характер, порочащие честь и достоинство ветерана, подрывающие его репутацию». На судебном заседании, состоявшемся 5 февраля, блогер не признал свою вину.