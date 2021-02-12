Завершено расследование дела о халатности при ликвидации аварии на ТЭЦ в Норильске

Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела в отношении фигурантов дела о халатности при ликвидации аварии на ТЭЦ в Норильске. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Как отмечается, по делу проходили оперативный дежурный ЕДДС управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Норильска Денис Кулаев и и. о. начальника управления Вячеслав Иващенко. По результатам расследования их обвинили в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 УК РФ «Халатность».

В настоящее время дело направлено в Генпрокуратуру для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующей его передачи в суд для рассмотрения по существу.

29 мая в ТЭЦ №3 в Норильске произошла разгерметизация резервуара, где хранилось топливо. Часть нефтепродуктов попала в реку Амбарная. Площадь разлива составила более 180 тыс. квадратных метров. Экстренные службы позднее сообщили, что предельно допустимые концентрации загрязнителей в реках, куда попало дизельное топливо после аварии на ТЭЦ-3 в Норильске, превышены в десятки тысяч раз от нормы.