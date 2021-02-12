Эксперты оценили доклад Ассоциации НОМ об эволюции избирательного законодательства

На этой неделе в ТАСС состоялась онлайн-презентация доклада ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ) «Эволюция избирательного законодательства в современной России», отражающего историю формирования избирательной системы и актуальные тенденции ее дальнейшего развития.

Ключевой и совершенно справедливый вывод доклада в том, что российское избирательное законодательство успешно прошло испытание временем и к сегодняшнему дню сформирована устойчивая электоральная система, которая позволяет эффективно решать задачи обеспечения политической конкуренции, считает Олег Иванников, директор благотворительной организации «Право и порядок», кандидат исторических наук.

«Это ее качество – устойчивость – крайне важно, особенно в контексте того, что уже сейчас мы видим попытки оппозиции дискредитировать и институт общественного наблюдения, и выборы как таковые. Однако такие попытки, убежден, обречены на провал. Опросы показывают, что доверие общества к выборам растет, а новые формы голосования - многодневное, дистанционное электронное - приняты и востребованы гражданами», - отметил Иванников.

«Авторы доклада указывают на то, что в России путём проб и ошибок, с опорой в том числе на зарубежный опыт, создана система открытых и прозрачных выборов. Она гарантирует защиту избирательных прав граждан и способна успешно противостоять провокациям, подлогам, и попыткам нечестной конкуренции со стороны различных политических сил», - отмечает в свою очередь латвийский правозащитник Руслан Панкратов.

«Я с такой оценкой в целом согласен. Мой опыт наблюдения за выборами в разных странах позволяет утверждать: в России голосование организовано почти безупречно, в том числе с точки зрения безопасности и прозрачности. Широко распространено видеонаблюдение, о котором многие страны могут только мечтать. Открыт доступ на участки независимых наблюдателей, журналистов. Отлажены механизмы реагирования на жалобы граждан, успешно применяются практики противостояния провокациям и фейк-ньюс. В этом смысле иным странам есть чему поучиться у России», — полагает он.

Цель развития избирательной системы России - расширение возможностей граждан реализовать свое активное избирательное право, создание условий для политической конкуренции, повышение уровня гласности и открытости избирательного процесса, констатировал политтехнолог Виталий Гаскин.

«Из доклада следует, что Россия уверенно идет именно по этому пути, и сегодня, когда система в целом сформирована, мы перешли к этапу ее тонкой донастройки, основанной на внедрении инновационных технологий, способствующих прозрачности избирательных процедур - таких как электронное голосование и другие цифровые решения», — подчеркнул Гаскин.