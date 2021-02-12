Завершено расследование дела против напавшего на росгвардейца на акции в Москве

Завершено расследование уголовного дела в отношении ударившего сотрудника Росгвардии участника незаконной акции, прошедшей в Москве 23 января. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя столичного управления Следственного комитета (СК) Юлию Иванову.

По данным следствия, 36-летний обвиняемый во время несанкционированного мероприятия ударил сотрудника Росгвардии ногой по голове и скрылся.

В настоящее время дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и передачи в суд, рассказала Иванова.

Ранее в МВД России рассказали о статистике возбуждения дел после незаконных акций протеста в Москве.