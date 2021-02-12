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Общество. Новости

«Пятерочка» продолжает развивать программу «Обратная связь»

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Торговая сеть «Пятерочка» развивает программу «Обратная связь», которая включает 10 различных продуктов и направлена на трансформацию клиентского опыта, и теперь в ее поддержку стартовала масштабная рекламная кампания 360 со слоганом «Говорите — сделаем!», говорится в пресс-релизе, поступившем в пятницу, 12 февраля.

Отмечается, что суть программы – стремление учесть мнение гостей магазинов и ставить его в основу для принятия решений в операционной деятельности. Среди ключевых продуктов «Обратной связи», запущенных в 2020 году, — «Рейтинг товаров», «Шпионский клуб», «Обратная связь в мобильном приложении и чат-ботах», «Технологический контур решений для обратной связи» и другие.

Так, менее чем за год благодаря программе построена система взаимодействия, в которой гости могут обратиться к торговой сети и быстро решить свой вопрос, а сотрудники легко обработают, проанализируют полученную обратную связь и внесут изменения там, где необходимо.

Только за прошедший год было обработано более 9 млн звонков в колл-центр, и порядка 30% входящего трафика автоматизировано благодаря голосовым роботам. Как результат среднее время реакции на обращения сократилось с 10 до 2,4 дней.

В рамках продукта «Рейтинг товаров» было оставлено более 140 млн оценок на самые разные товары.

Более того, теперь гости могут сами изучать оценки товаров и их рейтинги на специально созданном лендинге www.5ka.ru/rating.

«В рамках программы «Обратная связь» мы запустили целый кластер продуктов, чтобы понимать, что волнует наших гостей, что им нравится, а что требует внимательного рассмотрения и улучшения, - говорит Михаил Ярцев, директор по маркетингу торговой сети «Пятерочка». - Мы уже накопили значительный массив данных, внедрили ряд проектов для совершенствования клиентского опыта и продолжим развивать каждое из направлений программы, запуская уникальные для рынка решения, которые будут базироваться на продуктовом подходе».

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