В России предложили лишать свободы на 10 лет за организацию попрошайничества

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов и первый замруководителя фракции справоросссов Михаил Емельянов предложили наказывать лишением свободы сроком до 10 лет за организацию попрошайничества. Законопроект был опубликован в думской электронной базе.

Отмечается, что правительство уже не поддержало инициативу.

Депутаты предлагали дополнить Уголовный кодекс статьей, согласно которой за повторную организацию попрошайничества грозит штраф от 100 тыс. до 500 тыс. рублей, принудительные работы или лишение свободы срок на пять лет.

Если же преступление совершено с использованием служебного положения, угрозой насилия, вовлечением несовершеннолетних, то наказание может достигать шести лет лишения свободы. За привлечение детей младше 14 лет тюремный срок составляет от трех до десяти лет.

Авторы законопроекта подчеркнули, что в настоящий момент законодательства не предусматривает соответствующие наказания, чем пользуются недобросовестные лица, подстрекая других к попрошайничеству.

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